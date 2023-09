Prêles : L'ancien foyer d'éducation reprendra vie

L’ancien foyer d’éducation à Prêles va reprendre vie. Les locaux, jusqu’ici inoccupés, serviront d’hébergement collectif pour les requérants d’asiles et les réfugiés ukrainiens. Le Centre avait déposé une motion dans ce sens qui a été largement acceptée mardi par le Grand Conseil avec 102 oui, 32 non et 8 abstentions.

Un des objectifs est notamment que les enfants qui y seront hébergés puissent être scolarisés sur place, allégeant ainsi le travail des communes. Les Verts et le PS soulignait que l'isolement géographique pourrait affecter l'insertion sociale des réfugiés. Pour la verte Christa Amman, cette solution doit rester à court terme et être utilisée uniquement en cas de pénurie de place. L’association Capri étudie la possibilité de transformer ces locaux en lieu de réinsertion, mais rien n’est définitif de ce côté-là. /sgo-jhb