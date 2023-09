La démineuse Digger est bien arrivée en Ukraine

Une opération 100% neutre

Le directeur de la fondation Digger précise aussi que la machine ne s’occupera que de zones agricoles situées loin du front. L’organisme poursuit un objectif entièrement pacifiste et humanitaire et ne vient donc en aide qu'aux civils. C’est pour cette raison que l’armée suisse a pu financer la production et livraison de la démineuse, sans entraver sa neutralité. Cette question a d’ailleurs retardé l’organisation, qui a duré sept mois. Ces négociations se sont pourtant montrées relativement rapides quand on compare à la livraison vers d’autres pays en guerre, pour lesquelles il faut en moyenne 2 ans, souligne Frédéric Guerne.