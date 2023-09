Remise des prix pour BE VOTE

Les six affiches récompensées lors du concours BE VOTE. (En haut, de gauche à droite, catégorie 10-16 ans: 1er prix : affiche « En avant vote », CinéCivic 2021-2022, 2ème prix : affiche « Choisis ta voie », CinéCivic 2021-2022, 3ème prix : affiche « Tous égaux, alors vote », BE VOTE 2022-2023. En bas, de gauche à droite, catégorie 17-25 ans: 1er prix : affiche « Lance-toi ! », CinéCivic 2021-2022, 2ème prix : affiche « Contribue à la construction d’un meilleur avenir », BE VOTE 2022-2023, 3ème prix : affiche « Faites le déséquilibre », CinéCivic 2021-2022)