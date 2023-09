Un succès financier pour la Fête cantonale bernoise de lutte de Tramelan qui profitera aux clubs organisateurs. Le FC Tavannes/Tramelan, le HC Tramelan, le club de lutte de Tavannes et environs et l'association régionale de lutte se partageront les 140'000 francs de bénéfice qu’a engendré la fête. C’est ce qu’indique le comité d’organisation ce jeudi dans un communiqué. Il rappelle qu’aucun accident n’avait été recensé et qu’un total de 7’600 personnes ont pris part à l’événement sur le week-end. /comm-tbu