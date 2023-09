Conseil de Ville de Bienne : l’école des Platanes est en très mauvais état

La rue des Tanneurs à Bienne accueillera un nouveau bâtiment

Autre décision prise par le Conseil de Ville ce jeudi : un crédit d’un peu plus d’un million et demi de francs sera utilisé pour régler le prix d’achat et les frais d’acquisition d’un immeuble commercial à la rue des Tanneurs 18. Cette acquisition permettrait de repenser ce terrain laissé à l’abandon depuis un certain temps et de donner un nouveau visage à l’entrée est du centre-ville.

Isabelle Torriani-Latscha de la fraction PSR salue cet achat, tout en pointant du doigt la gestion des 8 places de parking à l’avant du bâtiment : elles seront gratuites alors qu’elles pourraient rapporter de l’argent à la Ville.