La semaine du FFFH : le film d'ouverture

Le destin d’une femme hors norme a lancé la 19e édition FFFH jeudi soir à Bienne. Le long-métrage historique Rosalie a été présenté en Grande Première au Rex devant un public nombreux, lors de la soirée d’ouverture. L’œuvre de la cinéaste française retrace le chemin de vie d’une jeune femme à barbe. Cette création s’inspire librement du parcours du Clémentine Delait, habitante des Vosges, devenue célèbre pour sa pilosité anormale au début du XXe siècle. Un film qui bouscule les codes d’hier et d’aujourd’hui et interroge la différence et le regard d’autrui.

Pour concrétiser ce projet ambitieux, il a fallu le défendre pour trouver un financement. « On a tourné sur 35 jours à la lumière naturelle pour rentrer dans le budget », explique sa réalisatrice Stéphanie Di Giusto. C’est dans une ancienne forge en Bretagne que les scènes du film ont été tournées à la fin de l’été 2022. Le processus de casting n’a pas été simple non plus. « J’ai dû faire des essais avec le costume et les comédiennes n’étaient pas à l’aise avec la fausse barbe, c’était compliqué ». Finalement, Stéphanie Di Giusto, a proposé un essai à l’actrice Nadia Tereszkiewicz, avec qui elle avait déjà œuvré pour son premier film La Danseuse et la magie a opéré « Avec elle, il y a eu une évidence. La barbe a tout de suite fait corps avec elle », relève la réalisatrice.