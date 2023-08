Le FFFH dévoile une partie de son programme

Le FFFH et ses nombreux autres événements

De nombreux événements parallèles vont prolonger et enrichir cette édition 2023. Pour la 3e fois, les visiteurs pourront aussi profiter des activités organisées par le festival Offf, qui se tiendra à la Maison Farel les 9 et 10 septembre. Le FFFH à la Fontaine se tiendra également du 31 août au 9 septembre au centre-ville de Bienne, Le Festival des Scolaires se déroulera lui principalement lors des deux premières semaines de septembre. Enfin le FFFH Itinérant voyagera du 30 octobre au 28 novembre dans dix lieux du Canton de Berne, y compris dans le Jura bernois. Le projet transitera par Tavannes, Bévilard et La Neuveville.





Le Canton de Berne et le FFFH s’associent

Le mercredi 13 septembre dans le cadre du Festival du Film Français d’Helvétie et en collaboration avec le Canton de Berne, les Prix BE VOTE seront attribués aux jeunes bernois. Dans l’optique de sensibiliser les jeunes à faire usage de leurs droits civiques, le concours CinéCivic & BE VOTE recompense des affiches et/ou des films réalisés par des personnes âgées de 10 à 25 ans. Les œuvres lauréates provenant du Canton de Berne seront récompensées par un jury composé du vice-chancelier David Gaffino, du réalisateur biennois Laurent Wyss et du cofondateur et directeur du FFFH Christian Kellenberger. La cérémonie des prix se tiendra à la Brasserie La Rotonde. /comm-jhb-lyg