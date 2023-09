La semaine du FFFH : rencontre avec son co-fondateur, Christian Kellenberger

Sa vision du cinéma

Bien entendu, en 20 ans, Christian Kellenberger a pu voir le cinéma évoluer. Pour lui, il y a eu deux grandes révolutions : le Covid, et les services de streaming tels que Netflix. Ces deux éléments auraient drastiquement modifié la manière de concevoir et consommer le 7e art. D'après lui, c'est l'occasion de repenser la manière dont on fait les choses, mais ce n'est pas une crise insurmontable pour le grand écran. Il nous explique ce qui fait, à ses yeux, « un bon film ».