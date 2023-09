La semaine du FFFH : l'experte de la décoration

Dans les chambres, les invités sont accueillis avec élégance et sobriété. « On veut que nos invités se sentent bien, sans que ce soit oppressant », explique Loredana Cattaneo. Le FFFH aime bien ajouter ses petites signatures gourmandes. « Nos tartelettes et nos chocolats aux couleurs du festival sont appréciés de tous, même du staff », glisse-t-elle en gloussant.

Cette année, une petite cinquantaine d’invités seront de passage dans la cité seelandaise pour la 19e édition du FFFH. Loredana Cattaneo compte les accueillir selon sa méthode, avec gout et spontanéité : « Avant je notais tout, maintenant avec l’expérience, je fonctionne au coup de cœur ». Une recette qui marche puisque la décoratrice dit n’avoir jamais reçu de remarques négatives sur son travail, qui enjolive le festival depuis près d’une décennie.

Mercredi, notre série partira à la rencontre d’un projectionniste, chargé d’assurer la partie technique du FFFH. /nme