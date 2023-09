Le Collège des Joncs bientôt inauguré

La nouvelle école de Prêles s’apprête à être inaugurée. Les autorités invitent la population à visiter le Collège des Joncs le 22 septembre prochain. Elles en ont profité pour présenter l’édifice construit entièrement avec du bois de la région aux médias ce jeudi, en parcourant les objectifs et les défis qui ont rythmé la construction du bâtiment. Gilbert Racine est le conseiller communal en charge de l’urbanisme et président de la Commission de bâtisse. Il nous explique que le choix du bois régional était l’objectif principal. « On avait les ressources naturelles nécessaires dans nos forêts pour faire une structure en bois », indique-t-il. Pour ce faire les autorités ont pu compter sur un syndicat forestier qui a permis la livraison du bois. Gilbert Racine explique : « On a eu de la chance d’acquérir ce bois à un prix très compétitif ». De plus, il souligne qu’avec cette démarche, le chantier n’a pas été impacté par les différents événements internationaux comme la pandémie ou la pénurie de matière première causée par la guerre en Ukraine.