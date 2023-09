Ouverture sous tension pour la patinoire de Moutier

L’ouverture de la patinoire jette un froid à Moutier. Impactée par une diminution des subventions municipales, la société Prévôglace comptait repousser l’ouverture des installations à la mi-octobre, au lieu de mi-septembre. Une mesure rendue nécessaire également en raison d’un été chaud et particulièrement long, qui exacerbe les difficultés techniques. Les clubs résidents et locataires ont été mis au courant début juillet et ne l’ont pas entendu de cette oreille.







Un compromis pas renégociable

En effet, les conséquences seraient négatives, voire catastrophiques pour les clubs de hockey sur glace et celui des Patineurs de Moutier. Plusieurs manifestations et tournois, essentiels pour les finances de ces sociétés, figuraient déjà à l’agenda. Prévôglace n’a pas été insensible à ces arguments et a décidé de reporter ce projet d’ouverture automnale pour la saison 2023-2024. Ce compromis a pu être possible grâce aux soutiens financiers du HC Moutier et du CP Moutier ainsi que de l’aval de la banque de suspendre les amortissements trimestriels du prêt hypothécaire, précise Prévôglace dans un communiqué.

La patinoire de Moutier a donc finalement pu ouvrir ses portes ce vendredi, comme le veut le calendrier usuel. Dès l’année prochaine, les structures seront opérationnelles seulement en automne, la date du 12 octobre a d’ores et déjà été fixée. Prévôglace a adressé un courrier à la Fédération suisse de hockey pour lui demander d’envisager un report des championnats. /nme