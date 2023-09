Une charte pour l’égalité signée par les cantons romands

Les sept ministres en charge de l’égalité des cantons romands se sont rencontrés vendredi à Lausanne. Lors de cette première rencontre, une charte pour l’égalité a été signée par les conseillères et conseillers d’Etat romands, indique un communiqué de la conférence romande des bureaux de l’égalité. Cette charte vise à renforcer la coopération intercantonale en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. De ce fait, les cantons « s’engagent à créer un espace de dialogue stratégique visant à renforcer le travail en faveur de l’égalité », grâce à l’échange de « bonnes pratiques ». L’égalité salariale et la violence domestique figurent notamment parmi les champs d’action envisagés.

Le canton de Berne était représenté par la conseillère d’Etat Astrid Bärtschi. /comm-mma