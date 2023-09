Accident mortel à Anet après une course-poursuite

Un automobiliste a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi à Anet (Ins). L’homme a été repéré par la police vers 2h30, à Täuffelen, alors qu’il roulait à une vitesse excessive. La patrouille a enclenché le dispositif d’avertissement et a suivi le véhicule qui a continué sa course sans réduire l'allure. Les forces de l’ordre ont renoncé à le suivre de près pour des raisons de sécurité, indiquent-elles dans un communiqué diffusé samedi après-midi. Le chauffard a alors perdu le contrôle de sa voiture et a terminé sa course contre un arbre. Le véhicule était en feu lorsque la police est arrivée sur les lieux. Son occupant a été dégagé sans vie du brasier. Une enquête a été ouverte. /nme