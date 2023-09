27 kilomètres à la rame

La 22e édition de la BILAC a couronné un équipage du Seeclub Biel. La rencontre des bateaux à rames, la plus grande du pays, s’est tenue samedi entre St-Blaise et les rives de Bienne. Le bronze et l’argent sont revenus aux rameurs du Ruderclub Aarburg et à l’équipe de la Société Nautique Etoile Bienne. Une quarantaine de clubs ont pris part à l’évènement avec près d’une centaine d’embarcations et plus de 400 participants. /nme-ehe