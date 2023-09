Les jeunes de la région peuvent aussi faire du cinéma

Pour arriver au résultat final, il faut passer par différentes étapes. Déjà, il faut écrire le scripte de la manière la plus précise possible. D’après Alissia Cali, le temps consacré à écrire et à réaliser un court-métrage dépend de la longueur du texte, de si on trouve tout du premier coup et de ce que demande le scripte. Pour « Et tu n’auras plus jamais peur », le tout a duré à peu près quatre mois. Ensuite, il faut choisir les acteurs, tourner les différentes scènes et faire le montage. Un processus que nous explique la réalisatrice.