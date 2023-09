La Culture sans confiture : Elisa Shua Dusapin

C’est une nouvelle page qui se tourne pour Elisa Shua Dusapin. Après trois filles uniques comme héroïnes dans ces trois derniers ouvrages, l’écrivaine se penche sur la relation et le lien qui existe entre deux sœurs. Durant l’enfance, Agathe et Véra sont fusionnelles et très complices. Mais l’aphasie de la cadette changera la donne. A l’âge adulte c’est le décès du père qui va les réunir à nouveau. Les frustrations, les non-dits et les rancœurs prennent beaucoup de place dans cette bâtisse.

Cette histoire raconte la complexité des liens familiaux. Un récit qui se passe durant le mois de novembre, qui signe aussi la période de la chasse et des feuilles qui tombent. La nature aussi à des choses à dire dans ce roman, des images à raconter. Elisa Shua Dusapin nous dévoile son envie de création et ses inspirations pour « Le vieil incendie ». /fga