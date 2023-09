Bienne : les gymnasiens apprennent à moins gaspiller

Parmi ces trucs et astuces, il y a le fait d’apprendre que les dates sur l’emballage n’indiquent pas forcément la péremption d’un aliment. « Il faut faire la différence entre à consommer jusqu’au…, que l’on trouve sur la viande et le poisson, et à consommer de préférence avant le…, sur les biscuits et autres produits plus durables », explique Karim Hächler. Les jeunes ont pu goûter des biscottes allant jusqu’en janvier 2023 et décembre 2023, et peu ont su faire la différence. « Ces aliments, bien qu’ils perdent du goût avec le temps, reste mangeables parfois des mois au-delà de la date », rappelle le porte-parole de Foodwaste.