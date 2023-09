Grandval : la sécurité sur le chemin de l’école ne satisfait pas

La situation au niveau du trafic a peu changé depuis le premier refus. Les critères qui doivent être remplis pour un tel marquage sont nombreux : la zone devrait compter un nombre plus élevé d’excès de vitesse et être fréquentée par plus de trafic lourd. De plus, l’OPC prend en compte les mesures déjà présentes.

Dans le cas de l’école de Grandval, il y a un passage piéton avec ilot, des trottoirs, des panneaux à 50 mètres, et l’école se trouve de manière visible au bord de la route.





Prévenir plutôt que guérir

Ian Laubscher comprend cette réponse mais déplore que l'on attende l'accident avant d'agir. Il souhaiterait voir un changement dans la vision du canton.