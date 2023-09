Une rentrée sereine pour la HE-Arc

Les étudiants sont de retour à la HE-Arc. La Haute Ecole a vécu sa rentrée entre lundi et mardi sur ses différents sites. « Après plusieurs années perturbées par le COVID-19 et la gestion d’une attaque informatique, nous pouvons enfin accueillir nos étudiants avec sérénité et ambition », se réjouit la directrice générale Brigitte Bachelard.





Inscriptions en hausse

La directrice annonce également mardi que les étudiants sont de plus en plus nombreux. « Le chiffre des nouveaux étudiants repart légèrement à la hausse, et cette évolution est renforcée par le lancement d’un dixième bachelor », confirme Brigitte Bachelard.

Au total, ce sont 1’467 étudiants, dont 535 nouveaux venus – qui réinvestissent les salles de classe.

Dans le détail, l’institution compte cette année 61 inscrits en Conservation-restauration, 789 dans les trois filières de formation du domaine Gestion, 357 dans les quatre filières du domaine Ingénierie et 260 dans les deux filières du domaine Santé.

A noter que près de 160 jeunes sont également inscrits en année propédeutique Santé (APS) et environ 1200 personnes inscrites ou annoncées pour des formations postgrades et continues. Au total, la HE-Arc accueillera donc un peu moins de 3000 étudiants dans les mois à venir.





Près de 300 étudiants sur le campus de Delémont

Cette année, la Haute Ecole Arc fête sa rentrée académique sur le campus de Delémont avec le lancement du nouveau Bachelor en Physiothérapie. La présence de ces nouveaux étudiants permet au site jurassien de tutoyer les 300 étudiants. /comm-gjo