Echanges linguistiques renforcés entre le Jura bernois et la Colombie

Le Collège Helvetia a été créé en 1949, dans la capitale Bogota, par la communauté suisse résidant en Colombie. Les élèves y suivent le Plan d’étude romand, pour ceux souhaitant apprendre le français, ou le Lehrplan 21, pour ceux désirant parler l’allemand. Cet établissement entretien des liens avec la Confédération, le canton de Berne et le canton du Valais. Des liens désormais plus étroits. « Nous avons décidé d’établir des contacts plus approfondis entre le Collège Helvetia et les cantons de Berne et du Valais », détaille Stève Blaesi, chef de l’école obligatoire francophone du canton de Berne, qui s’est d’ailleurs rendu sur place à Bogota.