Le Canton de Berne se mobilise pour le Maroc

Le Canton de Berne prend part à l’effort humanitaire pour le Maroc. Le Conseil-exécutif annonce dans un communiqué qu’il a approuvé une contribution de 150'000 francs prélevée sur le Fonds de loterie en faveur de Croix-Rouge Suisse pour venir en aide au Maroc après le terrible séisme dont il a été victime le 8 septembre dernier.

Le Conseil-exécutif annonce également avoir adopté une ordonnance afin de mettre en œuvre le programme « Jeunes Talents Musique » dans le canton de Berne. Cette dernière entrera en vigueur au 1er novembre 2023. Ce programme vise à compléter les offres cantonales et communales destinées aux musiciens et devrait permettre au Canton de recevoir des aides financières à hauteur de 410'000 francs par an pour soutenir ses talents et les institutions du monde de la musique. /comm-the