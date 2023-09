Jura bernois : les CFF reconnaissent des problèmes sur le réseau

Les CFF reconnaissent une dégradation de l’offre ferroviaire dans le Jura bernois et la région des trois lacs. C'est ce que soulignent plusieurs institutions régionales dans un communiqué diffusé ce jeudi. L'association de communes Jura bernois.Bienne, le Conseil du Jura bernois et la Conférence régionale des transports Bienne-Seeland-Jura bernois se sont fortement mobilisés pour exiger des améliorations. La situation n'est pas nouvelle puisque depuis 2021, de nombreux voyageurs se plaignent de retards répétés, de suppressions de trains, de problèmes techniques récurrents, de correspondances douteuses et d’informations lacunaires dans les gares.

À l'époque, les communes et les institutions politiques avait déjà constaté des problèmes et relayé ces doléances auprès des CFF, mais les mesures prises étaient restées inefficaces. Après de nombreux échanges, la compagnie ferroviaire suisse réagit. De nouvelles mesures vont être mises en place, par exemple : une meilleure information aux voyageurs ou une amélioration de la propreté des trains. Certaines actions ont déjà vu le jour : une assistance au mécanicien et des répérations aux aiguillages. Pour Fanny Farron, co-secrétaire pour la Conférence régionale des transports pour Bienne et le Jura bernois, c'est la pression mise par le canton de Berne qui a permis de débloquer la situation.