Sorti(e) de boîte : Sorinco

« De l’eau potable partout et pour tous », c’est le slogan de Sorinco. Dans le cadre de notre chronique hebdomadaire, nous vous emmenons dans les coulisses de l’entreprise basée à Fleurier au Val-de-Travers. Pierre Aubert l’a fondée en 1977 avec sa femme Marlène et ils ont été rejoints, il y a 25 ans, par leur fils Yan. Une idée venue en complément des activités de sa première entreprise, qui construit des installations pour la galvanoplastie. L’eau transitait donc par des machines qui la polluaient. Ainsi Pierre Aubert a souhaité développer des systèmes pour la dépolluer en aval. Et ensuite, la demande a évolué et certaines branches demandaient un accès à de l’eau de très bonne qualité en amont.