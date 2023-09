Un cas d'atteinte à l'intégrité au sein d'une Eglise réformée de la région

Un cas présumé d'atteinte à l'intégrité personnelle a été commis par un membre du personnel des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. La personne soupçonnée a immédiatement été suspendue de ses fonctions.

L'Eglise "applique une politique de tolérance zéro, raison pour laquelle elle a transmis ces informations aux autorités compétentes pour clarifier les faits", a-t-elle indiqué vendredi dans un communiqué. Les faits se sont produits il y a un certain temps.

Une task force interne s’occupe de l’affaire. La victime présumée est prise en charge par un service de conseil spécialisé externe et sera également assistée par un avocat, ont ajouté les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, qui rappellent avoir édicté depuis longtemps des règles et lignes de conduite et qui les révisent et actualisent régulièrement.

La personne soupçonnée, qui bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'un jugement soit entré en force, a été immédiatement suspendue de ses fonctions. /ATS