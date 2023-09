Un été fructueux pour les piscines

Clap de fin sur une saison estivale fructueuse pour les bassins de la région. Alors que l’automne s’installe doucement, les piscines de la région baissent le rideau après un été particulièrement long et chaud. De quoi faire les affaires des plans d’eau régionaux. À Tramelan, c’est même une année qui restera dans les annales pour la piscine du Château. La saison s’est déroulée du 20 mai au 10 septembre et c’est près de 56 000 entrées qui ont été recensées sur cette période. Jean-Luc Mercerat, le responsable de la structure tramelote tire un bilan plus que réjouissant du dernier exercice écoulé. « C’est la troisième meilleure affluence depuis que la piscine existe, soit en 1970 », note-il avec enthousiasme.