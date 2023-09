Le groupe des marcheurs de Sonceboz et environs fête ses 50 ans

Le club des marcheurs de Sonceboz et environs fête ses 50 ans samedi et dimanche. L’occasion de faire connaître cette association discrète, avec à son actif une vingtaine de membres. Le club des marcheurs organise deux à trois marches par années, avec l’objectif de sortir des sentiers battus et de faire découvrir des randonnées accessibles à toutes et tous.





Balisage et bonne humeur

Ils explorent les petits sentiers qui bordent les forêts de la région, ils balisent des chemins à travers toutes les saisons: le groupe des marcheurs de Sonceboz et environs invite plusieurs fois par an d’autres groupes de marcheurs à travers la Suisse à découvrir la région. « Le balisage est important, pour éviter que celles et ceux qui ne connaissent pas la région fassent une boucle de 10 km en plus », sourit le président du groupe de Sonceboz, Frédéric Lécureux. Pour lui qui fait partie du club depuis ses débuts déjà en tant qu'enfant, c'est surtout l'occasion de passer des moments ensemble et d'apprendre à connaître des gens. /jse