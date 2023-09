Le Bec-à-l’Oiseau tire sa révérence

Les fondeurs ne pourront plus se réchauffer à la buvette du Bec-à-l’Oiseau. L’établissement situé sur les hauteurs des Vieux-Prés, entre le Val-de-Ruz et le Vallon de St-Imier ferme définitivement ses portes. Les tenanciers, Gérald et Jeanne Winkler sont âgés de 72 et 73 ans et ont quelques soucis de santé. Cela devient trop difficile pour eux d’assumer un établissement. Une décision qui n’a pas été facile à prendre, explique Gérald Winkler. « On a eu beaucoup de clientèle, beaucoup d’amis qui sont venus ici depuis 26 ans. C’est une page qui se tourne, on a beaucoup de peine à arrêter, mais la santé prime », regrette-t-il.