Entrainement aux catastrophes pour l’Organe de Conduite Régional

Il est important de bien se préparer pour prévenir les catastrophes naturelles. Bien que les communes soient responsables de gérer de telles crises, elles peuvent demander l'aide de l’Organe de Conduite Régional Jura bernois (OCRég Jb) si elles se retrouvent dépassées par de tels événements. Ce mardi à Tavannes, cette entité a réalisé un exercice au plus proche de la réalité : les 40 communes de la région étaient dévastées par un ouragan.

L’exercice était de taille : les membre de l’OCRég sont arrivés vers 7 heures le matin et ont reçu de nombreuses informations sur la catastrophe. Ils ont dû agir rapidement tout en gardant leur calme pour fixer des priorités et gérer les demandes venant de diverses communes. L’organe doit être capable d’informer les services d’urgences des routes qui sont encore praticables et de répondre aux demandes des communes pour assurer la sécurité de la population.