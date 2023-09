Un guide pour les seniors de Moutier

Les seniors de Moutier bénéficient désormais d’un guide des prestations et des prestataires. Le mémento qui compte 140 adresses vise à faciliter la recherche des divers moyens pour aider à avoir une vie saine et équilibrée. Le guide touche des domaines comme l’administration, la sécurité, les associations d’entraide, la santé, les soins, le sport, la culture ou encore les loisirs, etc… Le mémento vient d’être mis en ligne sur le site internet de la commune de Moutier. L’impression et la distribution du guide à la population sont actuellement à l’étude. Le guide a été réalisé par le Conseil des seniors de Moutier qui a vu le jour il y a bientôt un an. /comm-fco