Bilan « positif » pour l’aire de transit des Champs-de-Boujean

Les gens du voyage sont arrivés au printemps et partiront à la fin du mois d'octobre. Le Conseil municipal de Bienne avait donné son feu vert pour la création d’une aire de transit provisoire. Elle a été aménagée en mai 2023 à l’endroit où se trouvait le centre de premier accueil pour requérantes et requérants d’asile. Le Canton de Berne, propriétaire du terrain, assume les coûts d’aménagement et de démontage. Une contribution de solidarité est, cependant, versée à la Ville de Bienne par plusieurs communes de la région. De plus, une taxe de 15 francs est prélevée auprès des gens du voyage.

Le lieu provisoire peut accueillir 40 caravanes à la fois et dispose d’infrastructures encore minimales mais suffisantes. En somme, quelques problèmes d'infrastructure et plus précisément de canalisation ont dû être réglés. André Glauser, responsable du Département de la sécurité de la Ville de Bienne détaille la situation.