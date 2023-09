La Coupole rouvre ses portes dimanche à Bienne

C’est un emblème de la vie culturelle et nocturne biennoise : la Coupole ouvre à nouveau au public ce dimanche après deux ans de travaux. Une extension a été construite à côté de la Coupole elle-même et le bâtiment principal a conservé son apparence d’origine. Une journée portes ouvertes, un spectacle du magicien biennois Blake Eduardo et des concerts sont prévus dimanche pour la réouverture officielle. /jse

Retrouvez-nous en direct de la Coupole ce mercredi dans notre Journal de 12h15 avec Tony*, membre du Centre Autonome de Jeunesse