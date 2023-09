Le Conseil municipal de Tavannes perd quatre de ses membres

Quatre conseillers municipaux ont décidé de quitter leurs fonctions à Tavannes. La commune indique ce mercredi avoir pris acte des démissions, présentées la veille, de Nathalie Geiser, Angela Merlino, Laurent Möri et Patrick Buri.

Tavannes ne compte dès lors plus que trois personnes au sein de son Conseil municipal. « Les premiers viennent-ensuite seront contactés afin de repourvoir les quatre sièges au plus vite. En cas contraire, un scrutin public sera mis sur pied dans les plus brefs délais. Le fonctionnement municipal est assuré durant cette période intermédiaire », indique le communiqué des autorités.

Le maire tavannois, Fabien Vorpe, se penchera jeudi en direct dans La Matinale sur cette situation. Il évoquera notamment le futur fonctionnement de la commune, privée de plus de la moitié de ses autorités. /comm-amo