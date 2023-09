Réaménagement de la place de la Croix à Bienne

D'ici à 2025, une grande partie du quartier de Madretsch va se transformer. Conçu à la base uniquement pour la circulation routière, le carrefour est bruyant, cahotique et peu pratique pour les riverains qui veulent traverser la route. Après l'ouverture de la branche est de l'autoroute et le report d'une bonne partie du trafic sur cette zone-là, la ville a désormais la possibilité de repenser la place de la Croix et la globalité du quartier. Migros et le Crédit suisse en profitent également puisqu'ils sont les grands partenaires immobiliers et investisseurs de ce réaménagement. Le géant alimentaire prévoit notamment de construire un nouveau complexe commercial et résidentiel au cœur du secteur.

Dans une conférence de presse organisée jeudi matin, le maire de Bienne, Eric Fehr, présente les différents projets qui repensent le centre du quartier de Madretsch, à savoir : la construction d’une nouvelle Migros plus ouverte sur l’espace public, celle d’un nouveau lotissement sur l’aire Schnyder, l’ouverture de son parc au public, le remaniement de la route et de la place de la Croix pour permettre une utilisation plus sécurisée de l’espace pour les piétons et les cyclistes. L’objectif : revaloriser le quartier de Madretsch pour ceux qui y vivent, qui y font leurs courses, où simplement qui y passent.