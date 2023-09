Près de 1200 places d'hébergement supplémentaires

Mission accomplie pour les préfectures du canton de Berne. Elles avaient jusqu'à fin septembre pour trouver quelque 1200 places d'hébergement potentielles, un mandat confié début août par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration. Dans un communiqué publié ce vendredi, préfètes et préfets annoncent avoir identifié 28 lieux qui pourraient à l'avenir accueillir les personnes en quête de protection et les requérants d'asile. L’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS) va à présent évaluer lesquels de ces lieux se prêtent à être utilisés comme hébergement collectif, écrivent les préfectures. Les contrats nécessaires seront ensuite conclus avant de démarrer les préparatifs pour la mise en service des locaux.





A Bienne aussi

Parmi les lieux proposés figure l'ancien EMS des Ried du Haut à Bienne. Le Conseil municipal de la cité seelandaise a annoncé cette semaine que le site pourrait accueillir jusqu'à 80 personnes. Des négociations vont débuter entre la ville et le canton afin de trouver un accord concernant la compensation financière à verser pour l'utilisation de cet immeuble municipal. « La Ville de Bienne est toujours prête à collaborer, mais elle attend du Canton la même attitude », ont insisté mercredi les autorités biennoises. Et d’ajouter que chaque partie est amenée à faire des efforts pour trouver les meilleures solutions, supportables pour tous. /comm-oza