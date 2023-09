Hôtel de St-Imier : le chantier progresse

Le bois a été choisi car il est durable, bien qu’il coûte plus cher que des matériaux classiques. Toutefois, Gilles marchand souligne que le temps gagné par cette décision a également permis des gains financiers. Il a toutefois fallu travailler énormément en amont du chantier, car les matériaux préfabriqués exigent une précision horlogère.





Plus-value pour le parc

Malgré cette vision écologique dans la construction, le nouvel hôtel s’installe en plein parc municipal, ce qui avait généré des protestations. L’architecte Gilles Marchand assure pourtant que le parc reviendra encore mieux avant. Pour Hota Hotel, il est important que ses bâtiments se trouvent à proximité d’espaces verts car cela attire particulièrement les familles, clients cibles de la marque. Un sentier devrait être construit entre la gare et le parc, permettant ainsi un meilleur accès aux piétons. De plus, la surface du parc devrait augmenter de 10%, et Hota Hotel s’est engagé à l’aménager de manière optimale, nous explique l’architecte Gilles Marchand.