« Vadec évolution » continue de se dévoiler

Les riverains du quartier où se trouve l’actuelle usine Vadec ont été invités à une séance d’informations cette semaine. Julien Dubois, l’entreprise et le comité de pilotage du projet reconnaissent qu’un tel chantier va causer quelques nuisances, qu’ils vont tenter de réduire le plus possible. Mais cette nouvelle usine comportera de multiples avantages, notamment au niveau de la durabilité. « Elle permet beaucoup de chauffage urbain, relève l’architecte. On va produire de l’énergie avec des panneaux photovoltaïques en toiture et en façade ».