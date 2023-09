Un double anniversaire pour la Fanfare Harmonie à Orvin

La fanfare Harmonie d’Orvin souffle ses 140 bougies. L’association organisait donc une soirée samedi avec des grillades, des concerts et un dj. Il existe de nombreux moments-clés pour l’association : la création de la société, la construction du bâtiment de répétition et l’inauguration de la bannière notamment.Sacha Boder est président de la Fanfare Harmonie Orvin et de l’Ensemble des Jeunes Musiciens Orvin. Le jeune homme de 22 ans revenait sur la création de l’association. Des musiciens mineurs belges allaient de villages en villages avec leurs instruments de cuivre. « Comme ils avaient bien vécu à Orvin 2 à 3 jours, ils étaient sans le sou et se virent contraints de vendre leurs instruments aux villageois et s’en allèrent pour ne jamais revenir ».