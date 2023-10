Projet Marguerite : le dernier réseau équestre inauguré

Le dernier réseau équestre jurassien du projet Marguerite est praticable : il a été inauguré samedi. Plus de 120 cavaliers, atteleurs et marcheurs se sont réunis à Mervelier, pour une balade gourmande organisée par des bénévoles locaux, la société de cavalerie de Delémont et l’association Marguerite. Plusieurs discours ont été prononcés lors d’une partie officielle, notamment ceux du président du Gouvernement jurassien Jacques Gerber et du président du projet Marguerite, Pierre Schaller.

Ce dernier tracé, Delémont-Val Terbi, compte 110 km de pistes équestres aménagées et balisées, déclinées en 6 boucles de 11 à 23 km. Les parcours permettent de découvrir les plaines et les forêts, au trot ou au galop. Une carte équestre a été éditée pour l’occasion, afin que les cavaliers soient informés des tracés, des points d’eau et de la localisation des divers partenaires. Le réseau est accessible grâce à des vignettes journalières annuelles. La vente de ces vignettes et de la carte permettent de garantir l’entretien des réseaux. Le projet Marguerite se terminera à la fin de l’année et aura permis la réalisation de plus de 1'500 km de pistes équestres dans le Jura et le Jura bernois. /comm-cto