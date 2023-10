Sensibiliser aux changements climatiques avec un atelier collaboratif

Vous voulez comprendre les enjeux du changement climatique sans avoir à éplucher les données du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) ? La Fresque du Climat fait halte à la « Haus pour Bienne » jeudi prochain. Depuis sa création, plus d’un million de participants ont pris part à ce jeu. Mais alors, c’est quoi La Fresque du Climat ? Paul Duperrex, animateur et référent à Bienne pour l’association nous l’explique : « C’est un atelier ludique et collaboratif qui va s’interroger sur les enjeux du climat, en se basant sur les données du GIEC. ». Il a pour but de simplifier ces données, de les rendre plus accessibles à un grand public et de répandre une prise de conscience à très large échelle.