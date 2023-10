André Hofer complète le Conseil communal de Plateau de Diesse

Suite aux démissions de Gilbert Racine et Igor Spychiger du Conseil communal de Plateau de Diesse pour la fin de l’année, il a fallu trouver deux membres pour leur succéder. Après la circulation et le retour des listes, Céline Racine a été la seule candidate à avoir été élue tacitement. Il restait ainsi une personne à trouver pour compléter l’Exécutif. Cela s’est passé ce dimanche, à l’occasion d’une élection libre par les urnes. On ne s’est pas pressé au portillon du bureau de vote puisque seuls 13,18% des ayants droit se sont exprimés. Au résultat final, André Hofer, ancien directeur de la Communauté scolaire, est brillamment élu avec 95 voix en sa faveur. /uho