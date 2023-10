Le conseil municipal de Tavannes presque au complet

Un gros vide s'est fait dans les rangs du Conseil municipal la semaine dernière. Quatre personnes ont démissionné d'un coup. Pour rappel, il s'agit de Nathalie Geiser, Angela Merlino, Laurent Möri et Patrick Buri. Ces derniers avaient décidé de quitter leurs fonctions sans évoquer les raisons de leur départ. Jusqu’à ce mardi, Tavannes ne comptait plus que trois personnes au sein de son Conseil municipal.

Remplaçants trouvés en quelques jours

L'UDC Clive Guerbadot et les libéraux-radicaux Jonathan Hirt et Anne-Sylvie Lab-Luccione du PLR sont les premiers « viennent-ensuite » de leurs listes respectives aux élections de 2021. Tous trois ont été contactés et on accepté de reprendre le flambeau. Ils entreront en fonction mercredi. Reste qu'un siège est encore vacant. Ce dernier doit revenir à la formation Plateforme.socialiste, explique le maire de Tavannes, Fabien Vorpe. Le septième et dernier membre devrait être connu dans les cinq à dix jours. /mbe