Le spécialiste de La Matinale : finances

Emmenées par le Bitcoin, les cryptomonnaies sont nombreuses dans le monde. On en compte près de 25'000. Elles sont d’ailleurs de plus en plus utilisées. Comme, par exemple, au Salvador où le Bitcoin est devenu la monnaie officielle du pays.

Notre spécialiste, Melvin Plumez, nous a expliqué les avantages et inconvénients des crypto, mais aussi les différences avec l’argent « classique ».