Davantage de places de crèche à La Neuveville

À peine plus d’une heure aura été nécessaire au Conseil général de La Neuveville pour parcourir, mercredi soir, les 14 point figurant à l’ordre du jour. Une séance presque exclusivement dédiée à des interventions parlementaires déposées par le Parti socialiste neuvevillois (PSN). Les élus ont tout d’abord approuvé à l’unanimité la révision partielle du Règlement de la crèche municipale Bidibule. Après cette simple formalité, le Parlement neuvevillois s’est penché sur la motion du PSN demandant davantage de places de garde dans cette même crèche. Selon les socialistes, « les installations sont sous-utilisées et peuvent être optimisées. » Le Conseil municipal le concède, les locaux et le personnel actuel permettent d’étendre l’offre en passant de 24 à 30 places par jour dès janvier 2024. Le texte a été accepté à l’unanimité. Une victoire pour la co-motionnaire Joëlle Moeckli. «Actuellement, de nombreuses femmes réduisent leur temps de travail de manière involontaire pour cause de manque de place en crèche et cela freine leur évolution professionnelle», regrette l’élue socialiste, fière du signal envoyé avec l’acceptation de sa motion.