L’eau a tendance à manquer dans la région

La sécheresse des deux derniers étés a laissé des traces dans la forêt

Autre conséquence de cette sécheresse. Dans la forêt au-dessus de l'école d'Evilard, les arbres ont subi des dégâts plus importants que la moyenne. En cause ? Leur exposition au sud, le fait que les sols sont peu profonds et la grande fréquentation de la forêt. La bourgeoisie de Bienne est propriétaire de la forêt. Elle a décidé, en collaboration avec la commune municipale d'Evilard, de procéder à une coupe de sécurité à titre préventif. Ces travaux seront effectués pendant les vacances scolaires d'automne. /comm-ehe