Ligne de bus entre Les Ecorcheresses et Perrefitte menacée

Depuis le 18 août, la Conférence régionale des transports Bienne-Seeland-Jura bernois (CRT) a mis en consultation publique un vaste projet de mobilité durable pour assurer l’accessibilité de Bellelay et renforcer la dynamique touristique autour du site.

Dans le cadre de cette étude, baptisée CRT1, la ligne de bus qui relie Perrefitte aux Ecorcheresses, desservie actuellement par quatre paires de courses par jour en semaine, et deux paires de courses le week-end, pourrait passer à la trappe.

D’après la CRT, ce choix de supprimer la continuité de la desserte vers Moutier résulte avant tout de la fréquentation quasiment nulle des courses existantes sur le tronçon Souboz – Les Ecorcheresses (entre 1 à 2 personnes par course en moyenne la semaine et entre 0 et 1 personne par course le week-end selon les chiffres publiés dans l’étude CRT1).





Petit-Val mécontent

Pour Willy Pasche, maire de la commune mixte de Petit-Val, directement impactée par cette potentielle suppression de ligne, c’est l’incompréhension. La nouvelle est plutôt difficile à avaler et l’élu craint à l’avenir que sa commune ne se retrouve isolée. «On ne nous a rien demandé, on se sent mis de côté.»