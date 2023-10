Les offres d’emploi frauduleuses sévissent sur WhatsApp et Telegram

Le processus est simple : la plupart du temps, les victimes reçoivent des offres d’emplois sur des applications de messagerie, telle que WhatsApp ou Telegram. Elles portent généralement sur la rédaction d’avis sur différents articles, sur l’achat de produits ou encore le test d’applications. Les victimes doivent ensuite avancer des fonds, le but étant d’extorquer de l’argent par le biais d’offres d’emploi alléchantes et de promesses de gains mirobolants.

Pour lutter contre ces offres frauduleuses, la Police cantonale bernoise a émis différentes recommandations dans un communiqué. En somme, il faut rester sceptiques face aux offres d’emploi non sollicitées et plus particulièrement face à celles qui exigent un paiement d’avance ou promettent des gains importants. De plus, il est important de remettre en question les demandes de paiement qu’il faudrait faire pour un quelconque travail. Il ne faut pas hésiter à signaler les numéros suspects comme spam dans les applications de messagerie et déposer plainte auprès de la police si vous avez été victime d’un tel incident. De plus amples informations sont disponibles sur le site du Centre national pour la cybersécurité. /mbe