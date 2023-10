Plusieurs animaux tués à Saicourt

Plusieurs animaux ont été tués par un grand prédateur à Saicourt. Au total, ce sont deux brebis et quatre agneaux qui ont été retrouvés morts dans la ferme d’un agriculteur. De plus, trois agneaux ont été blessés dont un sérieusement. L'incident a eu lieu, aujourd'hui, en lisière de forêt à la sortie du village de Saicourt.

Les gardes faunes ont constaté l’attaque et ont ouvert une enquête. Si ces derniers n’ont pas encore confirmé que le loup était à l’origine de l’attaque, Ronald Sommer, agriculteur et secrétaire général de l’Association Suisse pour la protection des territoires contre les grands prédateurs explique le contraire. Selon lui, l’écartement des dents et les morsures sur les animaux ne laissent aucun doute.

Il rappelle qu’il faut absolument que les moutons et les chèvres soient protégés par une clôture possédant les normes minimales. Ainsi, si la clôture a une faille, la protection ne peut pas être assurée. /mbe