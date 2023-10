Combien coûte Twint aux commerçants ?

Les paiements par Twint sont-ils réellement rentables pour les commerçants ? C’est pour répondre à cette question que nous sommes allés à la rencontre de plusieurs commerces biennois. Les frais ne sont pas toujours les mêmes, cela dépend notamment de si la transaction est commerciale ou non. Le système de paiement a beau être gratuit entre particuliers, dès que la transaction devient commerciale, des frais sont prélevés. Ettore Trento, porte-parole de Twint, présente les options pour les commerçants : des autocollants QR code avec 1,3% de frais prélevés par l'entreprise ou un terminal de paiement. Dans le second cas, ce n’est pas Twint qui fixe les prix. Un contrat est fait avec l’entreprise qui possède les terminaux de paiement. Les frais sont alors fixés en fonction de la taille et de la branche du commerce, ainsi que du type de transaction.