Fédérales : candidats alémaniques cherchent électeurs francophones

Méthodologie

Pour parvenir à récolter les réponses, nous avons fait parvenir à tous les candidats un mail, en date du 8 septembre. Seul l’un d’eux a été contacté directement par son site officiel. Trois semaines leur ont été laissées pour répondre aux cinq questions suivantes :





Que connaissez-vous des préoccupations des habitants du Jura bernois ?

Et de celles des habitants de Bienne ?

A quel niveau (sur une échelle de 1 à 6) évalueriez-vous votre niveau de français ?

Comment pouvez-vous convaincre les habitants francophones du canton que vous serez le candidat ou la candidate le mieux placé pour les représenter ?

Que répondez-vous aux électeurs qui estiment que le départ d’un élu bilingue (Hans Stöckli) est une perte pour les Bernois francophones ?





Sur les 17 candidats, huit n’ont pas répondu à nos sollicitations malgré un rappel. Il s’agit des quatre membres de la liste Normalos Adrian Sypcher, Romain Zbinden, Daniel Neeser et Gianpietro Iseli, des candidats pirates Jorgo Ananiadis et Pascal Fouquet ainsi que des indépendants Richard Koller et Philipp Jutzi.

Notez que les personnes ayant répondu ont toutes écrit en français, voire même en allemand aussi pour certaines. /amo