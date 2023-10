Le langage inclusif arrive à Bienne

Le groupement des femmes parlementaires a soulevé la question jeudi lors du Conseil de ville: quelle est la politique biennoise en matière de langage inclusif ? Réponse : la Chancellerie municipale est en train de moderniser ses manières de faire. Car les pour l’instant c’est le langage égalitaire qui prévaut, - soit le masculin pluriel pour s’adresser à tous…une directive vieille d’il y a 30 ans !





Langage et mentalités

« Ces directives étaient tout à fait adaptées à l’époque, mais on était dans les premières revendications politiques et féministes. Ce langage ne correspond plus à la réalité d’aujourd’hui, à la lumière des connaissances que nous avons notamment en psycholinguistique sur les bénéfices d’un langage inclusif », explique Ariane Tonon, conseillère de ville sous la bannière verte.